Депутатов правящей в Италии пророссийской партии пригласили посмотреть на последствия агрессии РФ на Донбассе

Председатель парламентского комитета по иностранным делам от партии «Лига» пообещал изучить вопрос будущих визитов итальянских депутатов в Украину.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин провел встречу с руководителем группы депутатов правящей партии «Лига» в комитете по иностранным делам Палаты депутатов Паоло Форментини, которую подозревают в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", и пригласил посетить восток Украины для ознакомления с последствиями российской агрессии.

Как сообщает Посольство Украины в Италии в Facebook, во время разговора поднимались вопросы предстоящих мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества.

В частности, украинский дипломат пригласил депутатов партии «Лига» и членов парламентского комитета осуществить визит на восток Украины, чтобы лично убедиться в ужасных последствиях российской агрессии на Донбассе.

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"В свою очередь, Форментини проинформировал посла, что в партии внимательно ознакомились с последним интервью президента Украины Петра Порошенко ведущей газете La Repubblica, настроены на всемерную поддержку имплементации Минских договоренностей, и пообещал в ближайшее время изучить вопрос будущих визитов депутатов в Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что хотел бы вице-премьер-министру, министру внутренних дел Италии Маттео Сальвини показать последствия действий российских оккупационных войск на Донбассе.

20 июля Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post назвал оккупацию Крыма Россией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине - "псевдореволюцией". Также он выступил за отмену санкций против РФ.

Известно, что Сальвини является представителем партии "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), которую подозревают в тесных связях с руководящей партией президента РФ Владимира Путина "Единая Россия", и в частности, в получении финансирования. В то же время Сальвини отрицает, что его партия финансируется российскими деньгами.

"Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни одного рубля или ни одного доллара", - утверждает Сальвини.

28 августа посол Украины в Италии Перелыгин подтвердил, что новое правительство Италии во главе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которого на эту должность выдвинули пророссийские популистские партии «Движение пяти звезд» и «Лига», намерено блокировать решение о продлении санкций Европейского Союза против Российской Федерации. По словам посла, декабрь должен стать решающим в отношении возможного блокирования Италией решения о продлении санкций ЕС против РФ.