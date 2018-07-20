Пророссийский глава МВД Италии ездил в Крым и только что вернулся со встречи с Путиным – МИД

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что считает Крым законно анексированным Россией, а Революциею Достоинства в Украине "фейковой" и "профинансированной".

Глава МВД Италии Маттео Сальвини, который ранее назвал Революцию Достоинства "фейковой", а Крым "исторически русским", является откровенным евроскептиком.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала", передает ТСН.

"В понедельник, 23 июля, мы будем встречаться с послом Италии. Он очень приятный человек и он не может отвечать за слова своих политиков. Особенно учитывая то, что этот политик (речь идет о министре внутренних дел Италии Маттео Сальвини - прим.ред.) ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с Путиным", - подчеркнула она.

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По мнению Зеркаль, ожидать чего-то другого от человека, который с 1990 года является функционером "лиги Севера", возможно, не стоит.

"Кроме того, он на подъеме по рейтингам и это действительно напрягает любые его заявления. Когда они победили на выборах, их рейтинг был на уровне 15%, а сейчас – более 30% после всех заявлений в отношении мигрантов, когда они не пустили лодки с мигрантами в свои порты. Это означает, что в Европе есть проблема с функционированием как общей политики ЕС, так и с пониманием своей дальнейшей судьбы", - резюмировала заместитель главы МИД Украины.

Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что считает Крым законно анексованным Россией, а Революцию Достоинства в Украине "фейковой" и "профинансированной". А в конце июня премьер Италии выступил против автоматического продления санкций против России. Правда, итальянский протест не сказался на решении ЕС - санкции против страны-агрессора продлили до конца января 2019 года.