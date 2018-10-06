"Эта особь меня месяц троллила": Барна прокомментировал маты в адрес журналиста (видео)

Нардеп попросил прощения, но не у журналиста.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна, который вместо ответа на вопрос обматерил журналиста Игоря Колтунова, извинился перед избирателями, союзом журналистов и коллегами-депутатами. Но не попросил прощения у журналиста и назвал его особью.

Он выступил с заявлением в эфире телеканала Прямой.

При этом перед самим журналистом он не извинился и заявил, что "эта особь его месяц троллила".

"Вопрос в этой особи, которая месяц троллила и преследовала меня. Гляньте на страницу, что он пишет и вытворяет. Но это было сказано на эмоциях. Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны это показывать, даже перед сообществом всех журналистов", - заявил Барна.

Напомним, 2 октября народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию нардепа вызвало вопрос журналиста о кнопкодавстве.

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид**ла! Ты что, нетрадиционной ориентации?" - заявил Барна.

После этого политик публично пригрозил каналу "1+1" национализацией.

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"Если надо, национализируем и "Буковель", и канал "1+1". Поэтому помните о своем будущем, на кого будете работать. Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, на хр*н пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице", - заявил он.

Художественного руководителя "Студии Квартал 95" Владимира Зеленского возмутила реакция народного депутата Олега Барны и он запустил в социальной сети Facebook флешмоб #ідітьусраку.

К слову, это далеко не первый скандал, в который попадает зажигательный нардеп Олег Барна. Так, в декабре 2017 года Барна получил пинков от участников акции под домом генпрокурора Юрия Луценко. Причиной стало то, что нардеп ударил кулаком в глаз участницу автопробега.

Кроме того, в октябре 2017 года, пытаясь попасть на утреннее заседание Верховной Рады, Барна нарвался на разъяренную толпу митингующих, которые избили и оплевали политика с криками: "Иди работай!"