Климкин напомнил об истории со Скрипалями и допустил введение для россиян биометрических виз
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность введения для россиян биометрических виз.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков".
Он заявил, что система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной.
"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет", - заявил Климкин.
Читайте такжеКлимкин категорически против "даже мыслей" о легализации двойного гражданства с Россией
"Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум - предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину", - подчеркнул Климкин и добавил, что по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны принимал решение.
"Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение (россиян - УНИАН) территории Украины", - подчеркнул Климкин.
В этой связи глава МИД сказал, что контроль перемещения россиян на территории Украины сейчас "делается частично", а именно "для части лиц, в отношении которых есть подозрения".
"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут", - сказал Климкин.
"Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - заявил Климкин.
Как сообщал УНИАН, Украина с 1 января 2018 года в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе ввела биометрический контроль для иностранцев.
Биометрический контроль на границе действует для граждан 71 страны, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.
В список таких стран вошла и Россия.