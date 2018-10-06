Климкин напомнил об истории со Скрипалями и допустил введение для россиян биометрических виз

Глава МИД Павел Климкин также выступает за введение предварительного информирования россиянами о приезде в Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность введения для россиян биометрических виз.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков".

Он заявил, что система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной.

"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет", - заявил Климкин.

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"Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум - предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину", - подчеркнул Климкин и добавил, что по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны принимал решение.

"Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение (россиян - УНИАН) территории Украины", - подчеркнул Климкин.

В этой связи глава МИД сказал, что контроль перемещения россиян на территории Украины сейчас "делается частично", а именно "для части лиц, в отношении которых есть подозрения".

"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут", - сказал Климкин.

"Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 января 2018 года в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе ввела биометрический контроль для иностранцев.

Биометрический контроль на границе действует для граждан 71 страны, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.

В список таких стран вошла и Россия.