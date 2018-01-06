Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли более 15 тысяч россиян

Биометрический контроль при въезде в Украину с начала года прошли более 15 тыс. россиян.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено. С начала года более 22,5 тыс. человек прошли биометрический контроль, это граждане 70 стран. Из этого числа почти 15,5 тыс. человек – граждане России", – отметил Слободян.

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Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. Биометрический контроль на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.