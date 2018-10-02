Климкин назвал не случайным "слив" об обмене Сенцова на осужденных в США россиян-преступников

Глава МИД предположил, что Россия хочет таким образом "начать торговаться, поднимать ставки".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о возможном обмене незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинцев на находящихся в США граждан России - Марию Бутину, наркоторговца Константина Ярошенко и торговца оружием Виктора Бута - не случайным "сливом".

Об этом Климкин сказал в интервью крымскотатарскому каналу ATR.

Глава МИД заявил, что информационные «сливы» не комментирует, но считает, что это произошло "не случайно".

"Идея такова, чтобы начать снова торговаться, поднимать ставки. Это очень типично для России, ну и, конечно, сказать, что после всего этого какие-то снова возможны разговоры с Соединенными Штатами, что это будет через голову Украины. Так всегда, и там же это так сформулировано", - сказал Климкин.

"Во-первых, Соединенные Штаты так делать не будут (вести переговоры без ведома Украины - ред.) Я как раз обсуждал на многих встречах в Нью-Йорке и вопрос политических заключенных, и вопрос освобождения заложников. Это 100%. Во-вторых, кого они имеют в виду. Это же такие классические преступники (о Бутиной, Ярошенко и Буте - УНИАН)", - сказал Климкин.

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"Есть Олег и есть кто-то, кто занимался трафиком оружия... И вообще, идея поставить их на одну ступень, сравнить Олега с кем-то, кто не известно кто, кто обычный преступник, и сказать, может и он такой, и мы его обмениваем, и показать миру после всего что было, после отравления Скрипалей... "Сливы", они, как понимаете, никогда случайного не происходят", - заявил Климкин.

Как известно, 30 сентября российская «Новая газета» написала, что главным условием для возвращения незаконно осужденного в РФ Сенцова в Украину является выдача России осужденных в США Бута и Ярошенко, а также Бутиной, которая находится там под арестом.

Об этом изданию якобы сообщил источник, приближенный к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ.

Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе как иностранный агент без необходимой регистрации, заговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2012 году его приговорили в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В марте 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кремль был готов обменять народного депутата Надежду Савченко, которую удерживали тогда в РФ, на Бута и Ярошенко, однако Белый дом отказался от такой сделки.