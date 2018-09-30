Россия готова обменять Сенцова на Бутину и еще двух осужденных в США россиян - СМИ (видео)

Москва хочет обсуждать этот вариант без Украины.

Россия может освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, если США выдадут Москве трех российских граждан, которые находятся в заключении в Америке.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам об обмене пленными между Россией и Украиной.

По словам собеседника издания, Россия добивается выдачи Марии Бутиной, Виктора Бута и Константина Ярошенко. Последний отбывает в США 20-летний срок за контрабанду наркотиков, Бут был осужден на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием и поддержку терроризма. Мария Бутина была арестована в США в июле этого года, ее подозревают в незаконном лоббировании интересов России в Америке.

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"Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" непосредственно с Вашингтоном, при этом Украина не является стороной переговоров", - рассказал источник "Новой газеты".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что не в курсе таких инициатив. Издание напоминает, что во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова, который состоялся в августе этого года, Помпео поднял вопрос об освобождении Сенцова, а Лавров в свою очередь заговорил о "незаконном удержании" в тюрьмах США трех перечисленных выше россиян.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что ничего не знает о подобных планах относительно обмена.

"Если есть реальная готовность [власти России] к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры", - сказал он.

Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Сенцов отказался просить Путина о помиловании. По данным его адвоката, у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем, но от голодовки отказываться он не собирается.

Ранее было обнародовано фотографию политзаключенного Сенцова из больницы в Лабытнанги. Российская сторона начала "плановое обследование" режиссера, а также заявила о начале "коррекции лечения".