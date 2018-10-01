Россия готовила массовые теракты в Украине: Бабченко раскрыл ранее засекреченные данные о покушении на него

Журналист убежден, что координировали подготовку терактов и покушений в Москве.

Российский журналист Аркадий Бабченко, который сейчас живет в Киеве и на которого должно было быть совершено покушение на убийство, рассказал подробности сделки следствия с исполнителем этого покушения Борисом Германом, который получил срок заключения.

"Сегодня заканчивается наложенный судом месячный мораторий на неразглашение условий сделки. Точка поставлена. Теперь можно говорить. СБУ может оперировать только тем, что находится в рамках данного конкретного дела. Я такими ограничениями не связан и могу рассказать то, что стало известно мне в результате моих действий. Я не имею доступа к материалам следствия, я в этом деле прохожу в статусе свидетеля, поэтому я не знаю, что говорил Герман на суде, какую информацию дал следствию, с кем он сотрудничал, почему суд закрытый, как шло расследование – эти все вопросы не ко мне. Также я не знаю и условий соглашения. Мне это даже не интересно. СБУ говорит, что оно предоставит доказательства - ок, надеюсь, что так и будет", - написал Бабченко в Facebook.

Журналист отмечает, что более важной является информация не о вине Германа, а "та точка, из которой растут корни. Мой интерес начинается там, где заканчивается интерес СБУ - на границе с Россией".

"ФСБ делает запросы на меня во все государственные структуры, собирает информацию и передает ее Пивоварник. Тот передает ее Герману в ориентировании на меня. Под убийство запускается отвлекающий слух о "терактах ИГИЛ" в Киеве. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украину. Это им важно - чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа. Значит, в Украине есть как минимум еще один центр организации терактов", - отмечает Бабченко.

Теракты в Украине готовились как минимум за 11 месяцев непосредственно до первого покушения на журналиста.

"Через своих людей в силовых структурах спецслужбы России имеют возможность организовывать как минимум проезды без осмотра автомобилей по Киеву, а, возможно, и привозить сюда каких-то своих "олигархов". Поняв, что операция провалилась, и лишняя информация идет следствию, была попытка оказания давления, а, возможно, и физического устранения свидетеля в Киеве", - рассказал Бабченко.

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Он отметил, что "вероятно, следы заказа террористических актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. Скорее всего, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме".

Бабченко убежден, что российские спецслужбы "имеют возможность читать "Мессенджер". Ну, или как минимум мой "Мессенджер".

"После провала терактов началась масштабная, массовая интернет-атака на украинских и проукраинских блоггеров. Были забанены аккаунты десятков людей с общей аудиторией за миллион читателей. Это беспрецедентная акция, такого не было еще ни разу. Эти следы также ведут к пригожинским структурам", - уверен журналист.

Бабченко утверждает, что Россия готовила массовые террористические акты по всей Украине.

"Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с забросом террористических группировок из России и так далее. Сколько этих группировок, я не знаю. Герман говорит о нескольких, Пивоварник называет как минимум три, как минимум один должен был встретиться со свидетелем в Киеве, как минимум один следил за журналистом в Киеве, как минимум один организовывал убийство в Вильнюсе. Это без учета группы Стельмашенко, что прошла обучение в Ростове и переброшена в Украину, которая была задержана в рамках дела Бориса Германа. Частично их план реализован в Одессе. Ничего еще не закончилось. Они будут продолжать", - отмечает Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая этого года в Киеве полиция сообщила о якобы готовящемся покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. От полученных ранений, по данным правоохранителей, мужчина скончался в карете скорой помощи.

На следующий день, 30 мая, во время брифинга главы СБУ Василия Грицака "убитый" Бабченко появился на публике. Он заявил, что его "убийство" было инсценировано спецслужбами, чтобы задержать заказчика. Силовики задержали подозреваемого в организации покушения на Бабченко в Киеве. Им оказался Борис Герман. Через неделю также было сообщено о подозрении еще одному организатору преступления - Вячеславу Пивоварнику, а за то, что он скрывается от следствия в России, его объявили в розыск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что существует список журналистов, которым грозит смерть от рук заказанных Россией киллеров. Позже СМИ опубликовали список из 47 журналистов и блогеров, которые якобы по данным СБУ находятся в списке потенциальных жертв Кремля и которых рано или поздно должны были устранить.

Впоследствии "киллер" Алексей Цимбалюк признался, что подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман во время подготовки к преступлению называл 60 целей в Украине, которые должны были быть ликвидированы.

В августе прокурор заключил соглашение с Германом о признании виновности в совершении преступлений, подозреваемый подробно показал о подготовке к убийству Бабченко, а 30 августа Германа приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.