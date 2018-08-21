"Киллер" Бабченко: РФ готова вкладывать сумасшедшие деньги, чтобы у нас начался очередной пи**ец

Алексей Цымбалюк (Аристарх) считает, что Россия "не только в Украине, но и по всему миру действует через криминал".

Россия готова вкладывать бешеные деньги для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал Алексей Цымбалюк (Аристарх), монах, волонтер-медик и доброволец, который в спецоперации по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченка выполнял роль "киллера".

«Надо понимать, что все это делает Россия, которая готова вкладывать сумасшедшие деньги, чтобы у нас начался очередной пи*дец», – отметил он, комментируя мотивы заказчиков убийства Бабченко.

Он добавил, что Россия не только в Украине, но и по всему миру действует через криминал. «Это самый простой путь: дал денег, а мошенники пусть за тебя херачать разную работу», – подчеркнул Аристарх.

Читайте такжеБабченко о гонораре в $100 тысяч вот ФСБ за свое убийство: "наняли, бл**ь, полудурков за такие деньжищи"

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченка на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и что "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цымбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.юа" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.