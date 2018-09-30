Сегодня исполнилось два года со дня задержания в РФ украинца Сущенко

В России украинца незаконно приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Сегодня исполняется два года со дня задержания в Москве кореспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, которого российские силовики назвали украинским разведчиком и обвинили в шпионаже.

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Рассмотрение дела Сущенко по существу российский суд начал лишь 27 марта этого года. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября, Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 лет заключения для Сущенко. Украинец отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности - подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.