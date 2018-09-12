Адвокат рассказал о готовности Сущенко написать "несчастную бумажку с прошением о помиловании"

По мнению адвоката Марка Фейгина, Сущенко могли бы обменять на переводчика Гройсмана Ежова.

Адвокат Марк Фейгин не исключает, что украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, может написать просьбу о помиловании.

Об этом адвокат сказал в комментарии каналу «Прямой»

Так, Фейгин сказал, что «мы рассчитывают на политическое участие руководства Украины в том, чтобы добиться от Москвы, от Кремля обмена Романа».

Он считает, что Сущенко могли бы обменять на переводчика украинского премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в госсизмене.

Адвокат также добавил, что будут обсуждать возможность обращения в ЕСПЧ.

Кроме того, Фейгин подчеркнул, что "Роман, кстати, готов написать эту несчастную бумагу с прошением о помиловании. Я не вижу в этом никакой проблемы, и Роман со мной согласен. Неважно, что ты напишешь, а главное оказаться в Киеве", - сказал он.

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При этом Фейгин подчеркнул, что Сущенко не признает вину и не считает, что «прошение о помиловании означает, что вы признаете свою вину».

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда , о 12 лет заключения для Сущенко.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности и подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.