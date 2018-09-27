Эксперт: конкретика под запросы избирателя прозвучала только от Порошенко, Тимошенко и Новинского

Прекращение военных действий на Востоке Украины - основное требование респондентов к будущему президенту Украины (66%). 49% ожидают от него усиления борьбы с коррупцией, 34% - повышение социальных стандартов, 33% - возрождение промышленности, 24% - повышение качества медицины, каждый шестой - уменьшение влияния олигархов на политику, возрождение аграрного сектора и стимулирование развития бизнеса. За последние несколько месяцев вырос запрос на прекращение военных действий, повышение социальных стандартов и качества медицины, а также стимулирование развития бизнеса. Такие «свежие» данные об электоральных предпочтениях украинцев обнародовала социологическая группа Рейтинг.

По мнению политолога Елены Дьяченко, менее или более, основным запросом избирателя на сегодняшний день соответствуют предложения трех кандидатов. Об этом она пишет на своей странице в Фейсбук.

Во-первых, язык, армия, государственная церковь - предложения избирателю от президента. По его версии мир на Донбассе и возврат Крыма установятся сами собой под давлением мирового сообщества на РФ;

Во-вторых, новый социальный договор, мир в результате членства в ЕС и НАТО и возвращение к Будапештскому меморандуму, отказ от НДС в пользу налога на выведенный капитал, однопалатный парламент сформированный преимущественно партией канцлера - предложения избирателю от Ю. Тимошенко;

И в-третьих, мир через выполнение Минска и нормализацию отношений с РФ и прямой диалог с ОРДЛО, нейтральный статус государства, рост соцстандартов как следствие защиты производителя - предлагает Оппоблок. Новый конституционный процесс и двухпалатный парламент предлагает группа Новинского.

Остальные кандидаты, по ее мнению, своих видений внятно не предлагают, пережевывают меседжи лидеров, выступая за все хорошее и против всего плохого.» Примерно так партии отвечают на запросы избирателей», подытожила эксперт.