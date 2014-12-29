ГПУ допросила Добкина

Генеральная прокуратура Украины допросила бывшего губернатора Харьковской области, нардепа Михаила Добкина, сообщает LB.ua.

"Идет расследование в рамках открытого уголовного дела по поводу, по мнению следователей, нецелевого использования льготного сжиженного газа, который был предназначен для нужд населения. Это касается не только Харьковской области, ряда регионов, Харьковская область тоже проходит. Я давал пояснения по поводу действий облгосадминистрации в тот период, когда был ее руководителем", - рассказал Добкин после допроса.

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Допрос длился около четырех часов.

Судя по всему, Добкина допрашивали по махинациям Сергея Курченко со сжиженным газом. Так, ранее Генпрокуратура объявила о привлечении к ответственности трех бывших замов глав Харьковской, Киевской и Черкасской областей по этому делу.