Левочкина допросили по делу о разгоне Майдана

Об этом сообщил старший помощник Генерального прокурора Украины по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Фейсбуке.

"26.12.2014 года Главным следственным управлением допрошен Левочкин С.В. по поводу причастности к разгону участников мирных акций 30.11.2013 года", – написал Карпунцов.

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Подробности допроса не разглашались.

Кроме того, Карпунцов сообщил, что 29 декабря планируют допросы еще ряда бывших и нынешних чиновников и политиков.

Среди них Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Владимир Макеенко, Сергей Кивалов и Анна Герман.

На этот же день на допрос вызван Александр Ефремов, в "угольном деле".