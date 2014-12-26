Левочкина допросили по делу о разгоне Майдана
22:22, 26 декабря 2014Политика
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В пятницу, 26 декабря, народный депутат Сергей Левочкин был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины по поводу причастности к избиению студентов на Майдане 30 декабря 2013 года.
Левочкина допросили по делу о разгоне Майдана / Фото: УНИАН
Об этом сообщил старший помощник Генерального прокурора Украины по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Фейсбуке.
"26.12.2014 года Главным следственным управлением допрошен Левочкин С.В. по поводу причастности к разгону участников мирных акций 30.11.2013 года", – написал Карпунцов.
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Подробности допроса не разглашались.
Кроме того, Карпунцов сообщил, что 29 декабря планируют допросы еще ряда бывших и нынешних чиновников и политиков.
Среди них Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Владимир Макеенко, Сергей Кивалов и Анна Герман.
На этот же день на допрос вызван Александр Ефремов, в "угольном деле".
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