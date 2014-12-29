Порошенко не мотивирует второй срок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Последнее о чем я думаю - о второй срок. Меня это никак не мотивирует. Честно», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко рассказал о смысле визитов Лукашенко и Назарбаева в УкраинуРанее также на пресс-конференции он рассказал, что не собирается продавать " 5 канал", и никогда этого не обещал. Что касается продажи кондитерской компании Roshen, то, по словам Порошенко, процесс уже запущен, однако найти покупателя сейчас крайне сложно.