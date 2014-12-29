Порошенко: я не продам 5 канал, сделка на продажу Roshen уже заключена

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"5 канал я не продал. И не обещал. Думаю, на сегодняшний день 5 канал является образцом украинской журналистики и журналисты могут это подтвердить. То есть 5 канал я продавать не буду", - сказал президент.

В то же время, по его словам, соглашение на продажу кондитерской компании Roshen уже заключено, однако процесс усложняет плохой инвестиционный климат в стране.

Читайте такжеПресс-конференция Петра Порошенко. Прямая трансляция"Что касается Roshen, было заключено соглашение на его продажу. Сейчас я лишен любого способа влиять на Roshen. Но в условиях войны инвесторы в страну не заходят, продать что-то невозможно. Были переговоры, мне доложили, что было 4 потенциальных покупателя,но переговоры затягиваются", - рассказал он.

Также Порошенко пообещал продать компанию менеджерам в рассрочку в случае неудачи.

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