ГПУ получила разрешение на проведение расследования против Жириновского

ГПУ подозревает Жириновского в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение Генеральной прокуратуре Украины на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского и двух депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, разрешение было предоставлено 18 сентября.

Расследование связано с поддержкой российскими депутатами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Читайте такжеЖириновский в эфире РосТВ пообещал вымазать депутата "г**ном" (видео)

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в частности руководители и представители региональных отделений этой партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, в 2014 году депутаты в присутствии СМИ призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств.

Читайте такжеЖириновский боится «плана Запада» по развалу России: Украине отдадут Курск и Брянск (видео)

"В дальнейшем за счет лично внесенного имущества и денежных средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В. Жириновского, по просьбе руководителя террористической группы «Сомали» М. Толстых (позывной «Гиви»), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6-ти транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, отдельные из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта", - добавили в пресс-службе.

По этим фактам ГПУ составлено сообщение о подозрении Жириновскому и еще двум депутатам Госдумы в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Читайте такжеИзбитый Жириновским в Москве мужчина оказался украинцем - СМИ

В Генпрокуратуре напомнили, что 12 сентября 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против РФ "за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации полуострова Крым", а эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно - запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе в отношении Владимира Жириновского и одного из депутатов, которому сообщено о подозрении.

Такие же санкции ввела Канада, Австралия и Швейцария 28 апреля 2014 года, 1 сентября 2014 года и 12 ноября 2014 года, а в июне 2018 года Евросоюз пролонгировал действие санкций еще на полгода.

Кроме того, относительно Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15.05.2017 №133/2017 утверждено решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применения других запретов въезда на территорию Украины, блокировка активов и временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.