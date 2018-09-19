Прокурор, назвавший "ничтожным" закон об амнистии участников Революции достоинства, объяснил свою позицию

КДКП сегодня на заседании приняла решение заслушать жалобщика по дисциплинарному производству в отношении прокурора Департамента спецрасследований ГПУ Алексея Донского за комментарий, который он предоставил УНИАН еще 3 апреля этого года.

Прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской, назвавший "ничтожным" закон об амнистии участников Революции достоинства, объяснил свою позицию.

Сегодня Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рассмотрела жалобу Генеральной инспекции ГПУ на прокурора Алексея Донского за комментарий, который он предоставил УНИАН в апреле по поводу задержания Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве правоохранителей в феврале 2014 года во время событий Революции достоинства.

Следует отметить, что Генеральная инспекция является лишь формальным жалобщиком, поскольку ее жалоба была инициирована на основании реплики председателя Верховной Рады Андрея Парубия в сессионном зале парламента, возмущенного тем, что прокурор Донской дает оценку закону об амнистии участников Революции достоинства, принятому Верховной Радой еще предыдущего созыва.

На основании этого закона освобождались от ответственности участники событий на Майдане по ряду статей Уголовного кодекса.

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На сегодняшнем заседании члены КДКП спрашивали Донского, почему в комментарии УНИАН он назвал закон об амнистии никчемным. Отдельные члены КДКП считают, что в этом слове содержится оскорбление в отношении деятельности народных депутатов, которые приняли этот закон, а также вмешательство в деятельность народного депутата. Также они говорили о том, что Донской как прокурор и госслужащий не может давать оценку законам, а должен лишь их выполнять.

В свою очередь прокурор Донской отметил, что слово «никчемный» в данном случае не может быть оскорблением, поскольку это юридический термин, означающий, что закон об амнистии противоречит Уголовному процессуальному кодексу, а именно той норме, которая говорит, что законы, которые противоречат УПК, не могут быть применены.

Посовещавшись, КДКП не приняла никакого решения по данной жалобе, решив пригласить на рассмотрение этого вопроса еще и жалобщика, то есть представителя Генеральной инспекции.

Донской прокомментировал данную ситуацию корреспонденту УНИАН: «Я изложил свою позицию. Основные вопросы, которые задавали мне члены комиссии, были связаны с тем, что мои высказывания в комментарии УНИАН якобы вызвали общественный резонанс в СМИ. А я пытался доказать, что негативный резонанс в СМИ вызвал сам факт задержания Бубенчика, и это потребовало объяснений со стороны прокуратуры - почему к нему не был применен закон об амнистии. Я также сказал комиссии, что прокурор, в первую очередь, должен информировать общество», - сказал Донской.

Также он добавил, что запрос от председателя Верховной Рады в Генпрокуратуру по поводу его высказывания не поступал. Зато от аппарата ВР поступила стенограмма Верховной Рады с критическими словам Парубия в адрес Донского. "При этом нарушения в моих действиях видят вроде во вмешательстве в деятельность народных депутатов, хотя ни одного обращения со стороны народных депутатов или спикера нет", - отметил прокурор.

Кроме того, Донской обратил внимание, что закон об амнистии, который он критиковал в комментарии, до сих пор не применен к Бубенчику, следственные действия по его делу продолжаются, ему регулярно продлевают меру пресечения.

"Я обращаю внимание, что меня отстранили от дела после данного комментария еще 4 апреля. Сейчас 19 сентября. Более 5 месяцев группу прокуроров по делу Бубенчика возглавляет заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская. Если бы вопрос был во мне, что я неправильно прокомментировал закон, то дело против Бубенчика должно было быть давно закрыто. Соответствующее указание должен дать генпрокурор - обратиться в суд с ходатайством об освобождении от ответственности Бубенчика без проведения расследования. Но этого не сделано. То есть тот вопрос, который вы мне задали 3 апреля, остается актуальным - почему закон об амнистии не применяется к Бубенчику", - отметил прокурор.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Facebook появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил УНИАН, что активисту предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Кроме того, он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля по уголовному производству об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием, поэтому не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения.

Кроме того, Донской отметил, что закон о запрете преследований участников Революции достоинства, принятый парламентом 21 февраля 2014 года после побега экс-президента Виктора Януковича, не может быть применен к подозреваемому Бубенчику.

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является никчемным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, не соответствующий порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - подчеркнул прокурор.