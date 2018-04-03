Дело Бубенчика: прокурор назвал "ничтожным" закон об амнистии участников Революции достоинства
19:37, 03 апреля 2018Политика
1228
Любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен, сказал Донской.
Донской: Закон прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу / Фото УНИАН
Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской считает, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Ивану Бубенчику.
Читайте также"Эти слова неадекватны реальности": активист Бубенчик о предъявленных ему обвинениях
"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской корреспонденту УНИАН.
Как сообщал УНИАН, Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Суд над активистом Майдана Бубенчиком