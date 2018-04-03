Дело Бубенчика: прокурор назвал "ничтожным" закон об амнистии участников Революции достоинства

19:37, 03 апреля 2018
Политика
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Донской: Закон прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу / Фото УНИАН

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"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской корреспонденту УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

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Теги: #прокуратура#Иван Бубенчик