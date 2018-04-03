Дело Бубенчика: прокурор назвал "ничтожным" закон об амнистии участников Революции достоинства

Любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен, сказал Донской.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской считает, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Ивану Бубенчику.

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"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской корреспонденту УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».