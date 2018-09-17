Украина сделала еще один шаг к отказу от Договора о дружбе с Россией

До 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора.

Президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, согласно решению СНБО, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Отмечается, что МИД должен заявить России о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе согласно статье 40 этого документа, и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона о прекращении действия Договора.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и об основании прекращения.

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Как отметила представитель президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и групп, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора, а глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины».

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

30 августа министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия договора. Украина до 30 сентября сообщит РФ о решении не продлевать договор, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

6 сентября СНБО утвердил решение о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан тогдашним президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.