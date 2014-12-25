Береза больше не представляет "Правый сектор" в Раде
19:16, 25 декабря 2014Политика
0
Борислав Береза больше не является спикером движения «Правый сектор».
Береза является беспартийным депутатом / УНИАН
Об этом говорится в официальном сообщении информационного отдела «Правого сектора».
"На нынешний момент господин Борислав не представляет «Правый сектор» в Верховной Раде и является беспартийным депутатом-мажоритарщиком, который прошел в парламент как самовыдвиженец", - отмечается в заявлении.
Читайте такжеБатальон «Днепр» преобразован в полк - БерезаКак сообщал УНИАН, ранее Береза стал участником межфракционной парламентской группы "Укроп".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter