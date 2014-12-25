Береза больше не представляет "Правый сектор" в Раде

Об этом говорится в официальном сообщении информационного отдела «Правого сектора».

"На нынешний момент господин Борислав не представляет «Правый сектор» в Верховной Раде и является беспартийным депутатом-мажоритарщиком, который прошел в парламент как самовыдвиженец", - отмечается в заявлении.

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