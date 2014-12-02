Ярош и Береза создали в Раде межфракционную группу «Укроп»

Об этом сообщил в своем Twitter народный депутат Борислав Береза.

Создавшего оппозиционную межфракционную группу "Укроп"-Украинская оппозиция. Кроме меня еще Ярош, Филатов, Белецкий, Парасюк. Люди прибывают. - Borislav Bereza (@UkrBereza) December 2, 2014

По его словам «Укроп» - это аббревиатура, которая расшифровывается как «Украинская оппозиция».

Читайте такжеСеменченко: Полторак должен объяснить в Раде стратегическое значение аэропорта Донецка

"Создали оппозиционную межфракционную группу "Укроп" - Украинская оппозиция. Кроме меня еще Ярош, Филатов, Белецкий, Парасюк. Люди прибывают", - написал он.

Ранее командир батальона "Донбасс" и нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил о том, что в Верховной Раде планируется создать межфракционную группу "Укроп".