Ярош и Береза создали в Раде межфракционную группу «Укроп»
Внефракционные народные депутаты создали в Верховной Раде межфракционную группу "Укроп".
Об этом сообщил в своем Twitter народный депутат Борислав Береза.
Создавшего оппозиционную межфракционную группу "Укроп"-Украинская оппозиция. Кроме меня еще Ярош, Филатов, Белецкий, Парасюк. Люди прибывают.
- Borislav Bereza (@UkrBereza) December 2, 2014
По его словам «Укроп» - это аббревиатура, которая расшифровывается как «Украинская оппозиция».
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"Создали оппозиционную межфракционную группу "Укроп" - Украинская оппозиция. Кроме меня еще Ярош, Филатов, Белецкий, Парасюк. Люди прибывают", - написал он.
Ранее командир батальона "Донбасс" и нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил о том, что в Верховной Раде планируется создать межфракционную группу "Укроп".