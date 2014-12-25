Защищая повышение пошлин, Яресько предложила депутатам пойти "на... в отпуск" (видео)

Сегодня, 25 декабря, на заседании Верховной Рады министр финансов Наталья Яресько предложила депутатам пойти "на.... в отпуск".

Это произошло, когда министр защищала правительственный законопроект о повышении пошлин на импортные товары. Яресько отметила, что предложенная мера является лишь временной и согласована с международными партнерами, а именно - с Международным валютным фондом.

"У нас крайне сложная ситуация. Сколько можно повторять одно и то же? Вы (парламентарии - УНИАН) имеете право не принимать законопроект, но тогда покажите мне конкретно, где можно еще взять 17,6 млрд грн в доходную часть бюджета. Предложите и затем отклоняйте (наше предложение - УНИАН)", - подчеркнула она.

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Яресько подчеркнула, что можно всем пойти в отпуск, но отсутствие бюджета приведет к коллапсу страны.

"Если у вас нет других 17,6 миллиардов, пожалуйста, берите за основу этот проект <...> мы можем просто пойти домой после этого сегодня, потому что бюджета не будет на 15 год. Идите все на... в отпуск и будет конец", - сказала министр.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня парламент поддержал повышение пошлин на импортные товары. Верховная Рада Украины с третьей попытки приняла за основу правительственный законопроект о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), предполагающий временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп, что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн.