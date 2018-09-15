Сытник вспомнил про одеяло Насирова и сказал, что будет делать, если Луценко подпишет ему подозрение

На прямой вопрос "готовы ли вы уйти?" Сытник ответил утвердительно.

Директор НАБУ Артем Сытник заверил, что в случае объявления ему подозрения, за должность держаться не будет и на больничный идти не собирается.

Об этом говорится в интервью Сытника в эфире 24 канала.

Накануне в эфире одного из телеканалов генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал, что в ближайшее время будет объявлено подозрение директору НАБУ Артему Сытнику.

Сытник спрогнозировал свои действия, если утром в понедельник ему все-таки принесут уведомление о подозрении: "Буду вычитывать – что же делать".

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"Если генеральный прокурор считает, что он собрал доказательства против меня, пусть подписывает то подозрение, я за свои действия с точки зрения уголовного кодекса полностью спокоен. Но отвергать, он это сделает, или нет – я не могу", – отметил гендиректор НАБУ.

На прямой вопрос "готовы ли вы уйти?" Сытник ответил утвердительно.

"Конечно! Я не буду бегать в истерике и кричать, что это все неправильно... Состояние здоровья еще позволяет мне выполнять свои полномочия, в отличие от отдельных подозреваемых, когда отдельные подозреваемые обвиняли детективов НАБУ в том, что они подбросили одеяло", – сказал Сытник, очевидно, имея в виду дело экс-главы ГФС Романа Насирова.

Кроме того Сытник считает, что возможное объявление ему подозрения, о котором говорил генпрокурор Юрий Луценко, связано с приближением выборов.

"Эта ситуация давнишняя, расследование продолжается уже 9 месяцев. Почему они активизировались именно сейчас? Мне кажется, что ответ очевиден: те производства, которые мы расследуем, теперь носят еще большую угрозу фигурантам перед выборами", - сказал Сытник.

Он также заявил, что не разглашал государственной тайны даже в узком кругу.

Сытник считает, что сильные журналистские расследования приносят много дискомфорта действующей власти, и сейчас работа ведется "в комплексе": не только против него, но и против представителей СМИ.

Директор НАБУ также опроверг информацию Луценко о подготовке представления на народного депутата Олега Ляшко.

"Вчера генеральный прокурор критиковал то, что НАБУ подготовило представление на народного депутата Ляшко. Это не соответствует действительности. Это ложная информация. У нас есть расследование, касающееся народного депутата Ляшко. Мое персональное мнение по этому расследованию: оно не готово к тому, чтобы готовить представление и идти в Верховную Раду. И такое представление никаким официальным образом в САП не направлялось", - сказал Сытник.