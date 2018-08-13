Суд продлил обязательства Насирову носить электронный браслет

Экс-главе ГФС запрещено без разрешения суда выезжать за пределы Киевской области.

Шевченковский районный суд города Киева принял решение продлить процессуальные обязательства бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову на два месяца - до 11 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, Насиров должен по-прежнему носить электронный браслет. Также ему продлен запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения суда. Насирову запрещено общаться со свидетелями, которые проходят по уголовному производству.

Паспорта, которые позволяют ему выехать за границу, должны быть в Государственной миграционной службе.

Кроме того, суд удовлетворил аналогичное ходатайство САП в отношении подчиненного Насирова - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

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Следующее судебное заседание назначено на 15 августа на 13:00.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.