США советуют Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции

При этом спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер подчеркнул, что положения этого закона можно реализовать только после деоккупации Донбасса.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер призвал Верховную Раду продлить действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве.

"Украина добилась огромного прогресса. За последние четыре года Украина возродила свою самобытность, то, что не было столь очевидным ранее, и Украина в этом процессе стала динамичной европейской страной", - подчеркнул Волкер.

По его словам, Украина также внесла вклад в выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

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«Приняла закон об особом порядке (местного самоуправления на Донбассе - УНИАН), она приняла закон об амнистии, она готова провести местные выборы», - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что украинские власти не могут внедрить «эти идеи до тех пор, пока территории будут оккупированными».

"Мы должны сосредоточить внимание, чтобы территории стали деоккупированными", - подчеркнул Волкер.

По его словам, «очень важно, чтобы Украина продлила действие закона об особом порядке», чтобы не дать РФ возможности использовать это против Украины.

Волкер подчеркивает, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет способствовать сохранению санкций ЕС против России.

Он вновь напомнил, что почти год назад Верховная Рада продлила действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого в 2014 году.

Волкер подчеркнул, что чрезвычайно важно сохранить действие "строгого режима санкций", введенных западными странами из-за российской агрессии.

"Как вы знаете, мнения многих людей в Европейском Союзе сводятся к тому, что они хотели бы отменить санкции, даже если Россия ничего не сделала для выполнения ее части (Минского) соглашения...", - заявил Волкер.

"Станет труднее поддерживать этот аргумент (сохранение санкций - УНИАН), сохранять в Европейском Союзе единство, если будет считаться, что Украина не выполняет свою часть обязательств по Минским соглашениям", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что в интересах Украины продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

По словам Волкера, Россия использует решение Украины не продлевать особый порядок местного самоуправления на Донбассе как оправдание не выполнять свои обязательства, поэтому Украина не должна давать РФ этот аргумент.

Также, по его убеждению, продление действия этого закона не ухудшит для Украины нынешнюю ситуацию в регионе.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины.

Данным законом еще на год было продлено действие Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятого в 2014 году.

В октябре 2018 года истекает срок действия этого закона.