Аваков озвучил "красные линии" в стратегии деоккупации Донбасса

Государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольна ГПСУ вдоль всей линии, подчеркнул Аваков.

Сегодня, 16 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков представил так называемые "красные линии" в предложенной им Стратегии деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

Это, как говорится в сообщении на сайте МВД, - принципиальные положения, определяющие те интересы, по которым компромиссы недопустимы, а споры нецелесообразны.

Так, Аваков отметил, что не могут быть предметом дискуссии следующие положения:

- изменение государственного устройства Украины, в том числе нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству;

- государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольна Государственной пограничной службе Украины вдоль всей линии. "Голубые каски" (миротворцы ООН) международной миротворческой миссии являются только гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ;

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- жители деоккупированных территорий Донбасса являются гражданами Украины, находящихся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины. Согласно Конституции Украины, "в Украине существует единое гражданство". Закон "О гражданстве" определяет: "если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины";

- не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО.

Глава МВД также подчеркнул, что легитимизация аннексии Крыма также не должна быть предметом обсуждения.

"Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма" – неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем разговаривать!", - отметил Аваков.

Также он добавил, что амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

Напомним, в МВД представили Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", она предусматривает поэтапную реинтеграцию оккупированных территорий.