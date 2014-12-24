Ярема люстрировал своего первого заместителя скандального экс-прокурора Киева Герасимюка

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил с должности первого заместителя генпрокурора Николая Герасимюка по собственному желанию.

Об этом сообщили УНИАН Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В сообщении отмечается, что в соответствии с распределением обязанностей между руководством Генеральной прокуратуры, Герасимюк отвечал за организацию работы Главного управления защиты прав и свобод граждан, интересов государства, надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, а также управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря на брифинге Ярема отметил, что в рамках закона о люстрации из органов прокуратуры уволено 138 работников.

Отвечая на вопрос относительно пребывания на должностях заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко и первого заместителя генпрокурора, бывшего прокурора Киева Николая Герасимюка, Ярема сказал, что в отношении Даниленко была осуществлена проверка, и нарушений в его работе не обнаружено. Что касается Герасимюка, то в отношении него проводится дополнительная проверка относительно возможности или невозможности его пребывания в органах прокуратуры.

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Справка УНИАН. 16 октября вступил в силу Закон «Об очистке власти» (люстрации). Закон определяет очистку власти (люстрацию) как установленный им (законом) или решением суда запрет отдельным физическим лицам занимать определенные должности (состоять на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и к тем государственным должностным лицам, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.