Ярема люстрировал своего первого заместителя Голомшу

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема освободил Николая Голомшу от должности первого заместителя генпрокурора в порядке исполнения закона о люстрации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель координационного совета при Генеральной прокуратуре Владимир Бойко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководителями силовых ведомств поручил уволить заместителя генерального прокурора и заместителя министра внутренних дел, а также осуществить кадровые решения в отношении отдельных должностных лиц Службы безопасности и других силовых ведомств.

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"Прошу в течение двух дней доложить мне о ваших кадровых решениях относительно очищения от подобных кадров, которые на сегодняшний день, по моему мнению, не имеют морального права представлять органы власти", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Голомша был назначен первым заместителем генпрокурора 25 февраля 2014 года.