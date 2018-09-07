Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что у него не появилось желания баллотироваться в президенты на выборах, которые должны состояться в Украине в марте 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках поездки в Винницкую область.

Так, отвечая на вопрос, не появились ли у него президентские амбиции, Гройсман сказал: "Я постоянен в своих взглядах".

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял о намерении участвовать в следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

При этом премьер отмечал, что до выборов должен быть решен вопрос новой избирательной системы.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва должны состояться в октябре 2019 года.