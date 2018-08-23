Эксперт объяснил, что может стать причиной переноса президентских выборов

По словам эксперта, с юридической точки зрения, в Украине существует противоречие между пятилетним сроком завершения полномочий президента и конституционной датой проведения следующих выборов главы государства.

В Украине, с юридической точки зрения, существует противоречие между пятилетним сроком завершения полномочий президента и конституционной датой проведения следующих выборов главы государства.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Комментируя информацию народного депутата Леонида Емца (фракция «Народный фронт») о подготовке представления в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента, эксперт сказал, что ему об этом неизвестно. Однако он высказал мнение, что «Леонид Емец озвучивает или какие-то идеи, проекты относительно этого, или слухи».

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Фесенко пояснил, что в случае избрания нового президента в конце апреля, срок действия президентских полномочий Порошенко еще не завершится.

«В принципе, здесь есть определенная проблема, есть промежуток между, скажем так, сроком на пять лет полномочий президента и конституционной датой проведения президентских выборов. Здесь есть определенная проблема - разрыв в конституционных терминах буквально в неделю, две, с точки зрения, когда должен вступить в полномочия новый президент, если он будет избран в конце апреля, и окончанием полномочий нынешнего президента», - пояснил Фесенко.

«С формальной точки зрения, есть определенная проблема, и, возможно, есть смысл обратиться в Конституционный суд, чтобы он определил, как выходить из этого противоречия», - добавил эксперт.

При этом, по его мнению, непринципиально, когда именно состоятся выборы.

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«Я не знаю, что в этом представлении может быть, но, когда проводить первый тур выборов - в конце апреля или в конце мая, на мой взгляд, это не очень принципиально, с точки зрения, например, определения ситуации... Там разрыв не столько по датам, а именно разрыв в конституционных процедурах, когда должны начаться полномочия нового президента и закончиться полномочия нынешнего президента», - заявил Фесенко.

Он сказал, что, скорее, надо разобраться именно с этим вопросом. «Разрыв в два месяца, на мой взгляд, на результаты выборов принципиально не повлияет», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в Конституционный суд готовится представление относительно переноса даты выборов президента Украины.

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Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Порядок выборов президента определяется соответствующими статьями действующей Конституции Украины, а также законом Украины «О выборах президента Украины».

Предыдущие выборы президента Украины изначально были запланированы как очередные на 2015 год, но назначены на более ранний срок в связи с отстранением Верховной Радой Виктора Януковича с поста президента 22 февраля 2014 года. Таким образом, внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года.

Нынешний президент Петр Порошенко принес присягу 7 июня 2014 года.