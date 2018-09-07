Журналисты попытались "развести" депутатов на деньги и показали, что из этого вышло (видео)

Журналисты предложили депутатам $50 тысяч за голосование и показали их реакцию.

В это сложно поверить, но телефонные мошенники добрались уже уже даже до тех, кого мы привыкли считать неприкасаемыми. Например, депутат БПП Александр Грановский опубликовал в своем Facebook примеры сообщений, которые поступали его друзьям якобы от имени Грановского - с просьбой и требованиями отдать серьезные деньги.

Журналисты "Грошей" попытались сами развести известных депутатов и политиков на деньги, представляясь доверенным лицом самого президента Порошенко. Что из этого вышло, рассказывается в сюжете "Грошей".

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"Привет, Кононенко, 5395-д сегодня. Второе чтение. Нужно за 50К ($50 тысяч, - ред.). Подтверди", - такое сообщение журналисты от имени Кононенко разослали депутатам.

По словам журналистов, нардеп Александр Бакуменко ответил согласием. А вот нардеп Александр Герега ответил на сообщение знаком вопроса. Также несколько депутатов подошли к самому Кононенко и начали с ним что-то обсуждать.

Тем временем депутат Олег Барна в ответ на сообщение журналистов написал, что его сейчас нет и что он находится на экономическом форуме в Польше. Позднее он все же написал сообщение о том, что готов поменять билеты ради голосования, говорят журналисты. А когда журналисты пообещали ему дополнительно $30 тысяч, сказал, что вылетит немедленно.