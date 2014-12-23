Савченко - Путину: Украина никогда не была второсортной по отношению к РФ, не надо нас унижать

Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко хотела бы сказать президенту РФ Владимиру Путину, что Украина никогда не была второсортной по отношению к России.

Отвечая в интервью УНИАН на вопрос, что бы она сказала Путину и российским чиновникам, которые удерживают ее в российской тюрьме, Савченко отметила: "Украина никогда не была второсортной по отношению к России. Мы были, мы есть, мы будем Украиной и украинцами! У нас есть своя история, культура, самобытность. Не нужно нас унижать, называя "малороссами" или "новороссами". Мы - украинцы, мы - Украина! Мы вам не "братья ваши меньшие", мы с вами равны".

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При этом она подчеркнула, Россия удерживает не только ее, но еще многих украинцев.

"Если отпустят других похищенных украинцев, заберут руки прочь от Крыма и Украины, то могут меня публично расстрелять себе на радость", - сказала Савченко.

На вопрос, чего бы она пожелала украинской власти и обычным украинцам перед началом 2015 года, Савченко отметила: "Воинам - выжить, народу - выстоять и не потерять веру. Власти - защитить свой народ. Украина победит! Вместе мы сила!".

Кроме того, она отметила, что благодарна Украине и миру за неравнодушие к ее делу, а также к Украине в целом.

"Я чувствую эту поддержку, значит, ее достаточно", - сказала Савченко.

Она также отметила, что к ней обычное отношение в СИЗО.

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"Я тут услышала: "в тюрьме плохо живется больным и нищим". И это правда. Тюрьма как тюрьма, отношение - обычное. Как я подала пример своим отношением, так и они начали ко мне относиться. К другим заключенным относятся более фамильярно и хамски. Здоровье немного подкачало, но уже лучше", - рассказала Савченко.

Отвечая на вопрос, как она собирается выполнять функции народного депутата Украины, Савченко отметила: "Пока - заочно. Разве что - своим примером стойкости. А по законопроектам, не знаю. Сейчас я ограничена в информации и в непосредственном контакте со своим народом, чтобы осознать ситуацию на данный момент. Пока над этим думаю".

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