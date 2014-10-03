У российского оппозиционера Развозжаева в тюрьме случился инфаркт - адвокат

Об этом сообщила в Twitter его адвокат Виолетта Волкова.

"У Леонида Развозжаева в СИЗО-1 "Матросская тишина" произошел инфаркт. В каком он состоянии, неизвестно", - написала она.

Позже российские тюремщики опровергли сообщения об инфаркте Развозжаева.

Читайте такжеВ России оппозиционеров приговорили к 4,5 годам, зрителей удалили за критику судьи"А в палате интенсивной терапии со вчерашнего вечера он просто так оказался", - прокомментировала Волкова заявление ФСИН.

Напомним, 24 июля московский суд приговорил оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за "организацию массовых беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012 года.

До этого российские спецслужбы похитили Леонида Развозжаева с территории Украины.