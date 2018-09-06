НАБУ опровергло информацию об изъятии всех серверов «Киевстар»

В «Киевстаре» также подтвердили, что «все сервера на месте».

Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло информацию о якобы изъятии госорганом всех серверов компании «Киевстар», сообщается на странице НАБУ в Twitter.

«Информация о якобы изъятии НАБУ всех серверов «Киевстар», распространенная СМИ со ссылкой на нардепа Ольгу Червакову, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе «Киевстара» подтвердили, что «информация об «изъятии серверов» компании не соответствует действительности».

«Все сервера на месте. Эти слухи опровергнуты в официальном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины. «Киевстар» защищает конфиденциальность персональных данных своих клиентов и не допускает их разглашения или доступа к таким данным посторонних лиц», - сказали в компании.

В «Киевстаре» подчеркнули, что в соответствии со статьей 159 Уголовного процессуального кодекса Украины, основанием для предоставления информации следственным органам является только постановление суда.

Как ранее сообщили некоторые СМИ, депутат Верховной Рады Ольга Червакова заявила, что на встрече с рядом депутатов в среду генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об изъятии Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) всех серверов у мобильного оператора «Киевстар».

Она сообщила, что в среду ряд депутатов встретились с Луценко относительно ситуации вокруг предоставления Генпрокуратуре доступа к мобильным разговорам журналистов Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских.

3 сентября ряд СМИ написали, что Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к телефонным контактам Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия - директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Издание Радио Свобода выразило возмущение по поводу того, что ГПУ через суд получила доступ к СМС, ММС, входящим/исходящим соединениям и геолокации телефона Седлецкой. Transparency International Украина назвала решение суда ангажированным и немотивированным. В ГПУ заявили, что телефонные разговоры Седлецкой слушать не будут. По словам Седлецкой, 4 сентября Луценко пригласил ее на конфиденциальный разговор через своего пресс-секретаря Ларису Сарган. Однако журналистка заявила о невозможности закрытой встречи и предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире Радио Свобода. 5 сентября Седлецкая написала в Facebook, что Луценко не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к ее телефону.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, содержащих конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

В ноябре прошлого года была обнародована информация о том, что мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google. Большие массивы данных о своих пользователях (популярные маршруты, вкусы) собирают и мобильные операторы.