Порошенко требует запретить отправлять в зону АТО солдат без подготовки

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.

Говоря о новых волнах мобилизации в 2015 году, президент отметил: «Мобилизацию нужно провести поэтапно в определенные сроки и в определенных объемах. Запретить направление в зоны проведения АТО воинских частей и подразделений без полноценной боевой подготовки призванного личного состава в учебных центрах и без проведения боевого слаживания в складах расчетов подразделений непосредственно на полигонах», -сказал Порошенко.

Также он добавил, что проведение мобилизации позволит уже в первом квартале 2015 года обеспечить демобилизацию срочников, призванных год-полтора назад.