Порошенко требует запретить отправлять в зону АТО солдат без подготовки
17:34, 20 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым запретить направление в зону Антитеррористической операции на востоке страны бойцов без проведения полноценной подготовки.
Порошенко: запретить отправлять в зону АТО солдат без надлежащей подготовки / Фото УНИАН
Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.
Говоря о новых волнах мобилизации в 2015 году, президент отметил: «Мобилизацию нужно провести поэтапно в определенные сроки и в определенных объемах. Запретить направление в зоны проведения АТО воинских частей и подразделений без полноценной боевой подготовки призванного личного состава в учебных центрах и без проведения боевого слаживания в складах расчетов подразделений непосредственно на полигонах», -сказал Порошенко.
Также он добавил, что проведение мобилизации позволит уже в первом квартале 2015 года обеспечить демобилизацию срочников, призванных год-полтора назад.
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