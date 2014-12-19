Порошенко надеется, что контактная группа встретится в воскресенье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал во время встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

Порошенко отметил, что режим прекращения огня должен неуклонно соблюдаться всеми сторонами.

Глава государства подчеркнул, что возлагает надежды на реальные сдвиги в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе в соответствии с четкими договоренностями о выходе на линию разграничения сторон, об обмене пленных и обеспечении доставки гуманитарных грузов, в которых нуждается население оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Германии отметил: «Очень важно, чтобы все стороны Минских договоренностей соблюдали взятые на себя обязательства и чувствовали свою обязанность их выполнять».

Читайте такжеГрафик встречи контактной группы в Минске продолжает согласовываться - Лавров Он выразил надежду, что Трехсторонняя контактная группа проведет свою встречу в Минске уже в это воскресенье. «Это должно было бы стать знаком надежды и чаяний на благо в будущем году для всего украинского народа, который заслуживает лучшего. Для этого есть все основания», - отметил глава МИД Германии.

Стороны обсудили текущую ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и выразили общую позицию относительно необходимости доставки в эти регионы гуманитарной помощи. Президент Украины сообщил о подготовке очередного гуманитарного груза для жителей Донбасса.

Он также сообщил, что правительство начало работу над подготовкой необходимой документации для получения 500 млн евро в кредитных гарантиях от немецкого правительства, как было договорено во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину в августе.

Также Порошенко обратил внимание Штайнмайера на необходимость совместных усилий партнеров нашего государства и международных финансовых организаций для пересмотра и увеличения объемов международной экономической помощи для Украины.