Штайнмайер: Одностороннее прекращение Украиной огня заслуживает уважения

Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.

"Украина заявила второй раз об одностороннем прекращении огня, что заслуживает уважения, является признаком мужества и дальновидности", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова Штайнмайера.

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