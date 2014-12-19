Штайнмайер: Одностороннее прекращение Украиной огня заслуживает уважения
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что одностороннее прекращение огня Украиной на востоке заслуживает уважения.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.
"Украина заявила второй раз об одностороннем прекращении огня, что заслуживает уважения, является признаком мужества и дальновидности", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова Штайнмайера.
Читайте такжеШтайнмайер: Путин не имеет долгосрочной стратегии в отношении УкраиныГлава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что провел очень хорошую и интенсивную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным, во время которой обсуждались Минские договоренности.
FM #Steinmeier cont: That #Ukraine has declared a unilateral ceasefire for 2nd time deserves respect+is sign of courage+far-sightedness 2/2
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 19, 2014