Президент Польши поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Польши Анджей Дуда также выразил надежду на достижение позитивных результатов в диалоге о трагических страницах совместной истории.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил президента Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной Независимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Хочу заверить Вас в уважении к Украинскому Народу, который упорно строит независимое государство и готов на самые большие жертвы перед лицом нарушения международного права и вооруженной агрессии со стороны соседа. Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Республикой Польша суверенности и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Выражением этого являются инициативы, принятые в этой сфере на форуме Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО», - отмечается в поздравлении.

Президент Польши отметил европейские и евроатлантические стремления Украины.

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«Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях. В интересах Польши и Европы является Украина как современное государство, с хорошо функционирующей экономикой, обеспечивающей высокий уровень жизни своим гражданам», - отмечается в поздравлении.

Дуда убежден, что дальнейшему сближению обществ Польши и Украины служат партнерские контакты между государственными учреждениями, систематически растущий товарооборот, а также динамичное развитие межчеловеческих контактов.

«Имею надежду на достижение положительных результатов также в диалоге о трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей», - отметил президент Польши.

Дуда пожелал благополучия украинцам.