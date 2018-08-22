"Сдержать агрессию": в НАТО ответили Путину на слова о действиях у границ РФ и вспомнили Украину

НАТО развернуло военный контингент в количестве 4 тыс. человек в восточной части альянса, чтобы сдерживать возможную агрессию.

НАТО ответило на заявление российского президента Владимира Путина, который обратил внимание на действия альянса у границ России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, Путин заявил, что НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России.

Читайте такжеВолкер: единой Европы не будет без народов Украины и России

По его словам, Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с альянсом, в то время как тот отвечает отказом.

Лунгеску, в свою очередь, назвала действия НАТО в Восточной Европе «оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам» альянса.

«НАТО развернуло военный контингент в количестве 4 тыс. человек в восточной части альянса, чтобы сдерживать возможную агрессию. Этот военный контингент не может сравниться с силами, развернутыми Россией. Напротив, у России есть войска в Украине, Грузии и Молдове против воли их правительств», - отметила она.

Это также противоречило утверждению Путина о том, что западный военный альянс отказывается обсуждать правила военных полетов с Россией, заявляя, что авиация является проблемой на различных совместных военных форумах.

«Что касается авиации, мы обсудили безопасность Балтийского моря в Совете Россия-НАТО», - сказала она.