Режима «тишины» придерживаются только украинские военнослужащие - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

«Ситуация в зоне АТО почти не изменилась. Режим «тишины» поддерживается в одностороннем порядке только украинскими военными», - отмечается в сообщении.

В частности, на фоне общего снижения интенсивности обстрелов фиксируются единичные случаи нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Сегодня с 12.00 до 12.30 в районе Донецкого аэропорта работал снайпер. С 14.45 до 15.05 террористы открывали огонь из стрелкового оружия, после обеда террористы вели минометный огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Фрунзе.

Читайте такжеСнайперы боевиков сегодня дважды обстреляли "киборгов"«Украинские воины на передовой на провокации незаконных вооруженных формирований не отвечают», - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», который был продлен, но террористы нарушали режим прекращения огня, хоть уменьшили интенсивность обстрелов.

Сегодня, 18 декабря, в Генштабе Вооруженных сил сообщили, что с момента объявления режима «тишина» в зоне АТО (имеется в виду перемирие 5 сентября - ред.) погибли 162 украинских военнослужащих.