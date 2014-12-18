За период режима "тишины" погибли 162 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«За время проведения режима «тишина» в рядах ВСУ погибли 162 украинских военнослужащих», - сказал он.

По словам Селезнева, в военных госпиталях находятся 300 военнослужащих, 12 из них – тяжелораненые. В плену находятся 185 украинских военнослужащих, 298 считаются пропавшими без вести.

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