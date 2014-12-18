За период режима "тишины" погибли 162 военных
10:41, 18 декабря 2014Общество
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С момента объявления режима «тишина» в зоне АТО погибли 162 украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
«За время проведения режима «тишина» в рядах ВСУ погибли 162 украинских военнослужащих», - сказал он.
По словам Селезнева, в военных госпиталях находятся 300 военнослужащих, 12 из них – тяжелораненые. В плену находятся 185 украинских военнослужащих, 298 считаются пропавшими без вести.
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