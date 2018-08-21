Канада призывает РФ освободить Сенцова

В Канаде обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призывает Российскую Федерацию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая голодает.

Об этом дипломат заявила в микроблоге Twitter.

"Украинский кинорежиссер Олег Сенцов голодает в знак протеста уже 100 дней, призывая Россию освободить украинских политических узников. Канада очень обеспокоена его состоянием. Мы призываем Россию освободить его", - заявила Фриланд.

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Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

14 августа российская правозащитница Зоя Светова, которая посетила Сенцова в колонии, заявила, что он назвал свое здоровье предкритическим.