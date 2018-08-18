Германия будет добиваться установления режима тишины на Донбассе к началу учебного года - Меркель (видео)

Меркель отметила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь "стабильного режима прекращения огня".

Германия будет добиваться установления режима тишины на Донбассе к началу нового учебного года в Украине.

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Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, проходящих в резиденции для почетных гостей правительства Германии в Мезеберге, в 70 км от Берлина, сообщает "Немецкая волна".

В ходе краткого заявления для прессы, в котором были обозначены основные темы предстоящего диалога, Меркель отметила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь "стабильного режима прекращения огня". Она выразила надежду, что на переговорах с Путиным обсудит возможность задействования "миротворческой миссии ООН, которая, возможно, могла бы сыграть роль в процессе умиротворения" сторон.

Путин, в свою очередь, отметил заинтересованность России в работе "в рамках нормандского формата и контактной группы" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва и далее будет оказывать содействие "специальной мониторинговой миссии ООН", подчеркнул он.

Как отмечал в преддверии встречи в Мезеберге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, в фокусе переговоров стояли три темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

Один из возможных предметов обсуждения - формат возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Москва выступает за то, чтобы в случае направления в регион "голубых касок" они размещались на линии разграничения, отделяющей подконтрольные Киеву территории от непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Одной из основных задач миротворцев должна стать охрана наблюдательной миссии ОБСЕ.

Киев и западные страны предлагают разместить "голубые каски" на всей территории конфликта и существенно расширить круг их задач.

Еще один предмет для диалога - ситуация в Идлибе, одной из последних сирийских провинций, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные войска планируют там крупное наступление, что неизбежно приведет к массовым жертвам, в том числе и среди мирного населения.

Третий вопрос, представляющий взаимный интерес, - строительство 1200-километрового газопровода "Северный поток-2" и роль Украины в газовом транзите из России. Берлин ожидает от Кремля определенных гарантий на этот счет.

До начала встречи эксперты высказывали сомнения, что сторонам в Мезеберге удастся достичь решающего прорыва. Так, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер отмечала, что позиции России по Сирии и Украине в последнее время не претерпели существенных изменений. Меркель также говорила, что речь идет о "рабочей встрече", от которой не следует ждать "особых результатов".