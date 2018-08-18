Глава МИД Германии заявил о "сдержанном оптимизме" относительно введения миротворцев на Донбасс

Также он отметил, что снятие санкций с России возможно только после реализации минских соглашений.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас имеет "сдержанный оптимизм" относительно введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины.

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"Мы хотим придать новую динамику минскому процессу. Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН. Мы ведем переговоры с Киевом и Москвой по этому вопросу. Если удастся реализовать минские соглашения, то мы сможем обсуждать снятие санкций", - сказал Маас, передает ЕвроПравда со ссылкой на Welt.

Кроме этого, немецкий министр раскритиковал внешнюю политику России. "Сейчас у меня возникает ощущение, что Москва сознательно хочет использовать вакуум в мировой политике, который оставляет после себя Белый дом", - добавил он.

Украина настаивает на введении миссии ООН на всю территорию неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, в том числе и на границу с РФ, однако Москва говорит, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения сторон и иметь функциюохраны уже существующей миссии ОБСЕ.