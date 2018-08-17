Меркель не ожидает конкретных результатов от переговоров с Путиным - СМИ

Встреча должна состояться в субботу в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не ожидает от субботней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным конкретных результатов.

Об этом сообщает Reuters.

"Это рабочая встреча, от которой не ожидается никаких конкретных результатов, но ряд проблем, которые нас волнуют, от Украины и Сирии к вопросу экономического сотрудничества, настолько велик, что они должны постоянно обсуждаться”, - отметила Меркель.

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Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что президент России обсудит с Ангелой Меркель «наиболее актуальные темы», среди которых Украина и Сирия.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали позиции накануне встречи немецкого лидера с Путиным.

Встреча Меркель и Путина состоится 18 августа в Германии.