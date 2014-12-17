Переговоры контактной группы по Донбассу планируются в воскресенье - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским.

“В четверг, пятницу состоится видеоконференция в формате трехсторонней контактной группы, и есть надежда, что в воскресенье в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы”, - сказал он.

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Порошенко также напомнил, что во вторник состоялся телефонный разговор в "нормандском формате" (с президентом Франции Франсуа Олландом, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным - УНИАН), в ходе которого обсуждалась ситуация на востоке Украины.

"Ключевой вопрос, который поднимался, - это выполнение подписанного Минского протокола и Минского меморандума", - сказал Порошенко.

В частности, по его словам, речь шла о немедленном освобождении заложников, в том числе украинского летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

"Достигнута договоренность, что до конца текущего года будут предприняты все усилия для того, чтобы освободить всех заложников", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Минске была запланирована встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Позже стало известно, что в тот день встреча не состоится.

16 декабря министр иностранных дел Росси Сергей Лавров заявил, что задержка созыва трехсторонней контактной группы в Минске связана с желанием так называемых «ДНР» и «ЛНР» обсуждать экономическое взаимодействие с Украиной.