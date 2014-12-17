Порошенко, Меркель, Олланд и Путин договорились как можно быстрее собрать Контактную группу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минского Протокола от 5 сентября и Минского Меморандума от 19 сентября. Петр Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин согласились относительно необходимости соблюдения всех пунктов этих договоренностей для мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении.

Президенты и Канцлер высказались за проведение Трехсторонней встречи контактной группы для обеспечения прогресса по выполнению Минских договоренностей до конца недели.

"Повестка дня встречи контактной группы должна содержать вопрос прекращения огня, выхода на линию разграничения, которая закреплена в Меморандуме, отвод войск и тяжелого вооружения, а также скорейшего освобождения всех заложников", - сообщили в пресс-службе.

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Также Президент Украины привлек внимание к насущной необходимости освобождения из российской тюрьмы народного депутата Надежду Савченко, состояние здоровья которой ухудшилось.

Собеседники договорились продолжить телефонные переговоры в Нормандской формате через несколько дней для поддержания активного диалога и отслеживания результатов договоренностей, которые были достигнуты в этом формате.