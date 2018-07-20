Gazeta Wyborcza: между Украиной и Польшей может начаться «холодная война» из-за истории

Польские чиновники начинают использовать скандальные поправки к закону об исторической памяти для давления на украинские организации.

Польша должна была вести Украину в Евросоюз. Но вместо этого с первых дней своей работы воевода Люблина Пшемыслав Чарнек спрятал в шкаф флаг союза. Потому что Еврокомиссия не действует так, как хочет польский чиновник. Он против выхода Польши из ЕС, но хочет, чтобы союз его слушался. А если не союз, то хотя бы Украина, против которой чиновник уже нашел мощный аргумент.

Парламент Польши фактически вложил ему в руки антиукраинское оружие в руки, приняв поправки в Закон об институте национальной памяти (INP), в которых говорилось о жертвах украинских националистов, пишет Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что поправки к закону о INP стали катастрофой для дипломатии и имиджа Польши в мире. Из-за них испортились отношения Варшавы с США, Израилем и Украиной. «Право и справедливость» пытается исправить ущерб для отношений с первыми двумя странами. Поэтому в июне депутаты внесли изменения в закон, удалив из него пункт 55а, в котором речь шла о тюремных сроках для тех, кто говорит об ответственности поляков или польского государства за преступления Третьего рейха. Вместе с тем, предложение польской оппозиции исключить и пункты о жертвах украинских националистов, было отклонено.

«Оказалось, украинцы для нас не столь важны», - иронизирует издание.

Воевода Чарнек, ссылаясь на эти катастрофические пункты закона о INP, публично осудил лидера «Украинского общества» Гжегожа Куприановича, обвинив его в антипольской деятельности. Эти обвинения он пояснил участием лидера украинской организации в торжественных мероприятиях, посвященных памяти погибших украинцев от рук «Армии Крайовой» в Сагрине. Из-за этого воевода Люблина пожаловался на Куприановича в прокуратуру. По словам чиновника, лидер украинской организации хоть и не отрицал преступления УПА против поляков, но пытался сравнять трагедию на Волыни с «несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрине 10 марта 1944 года».

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Издание отмечает, что атака воеводы Люблина против «Украинского общества» - это пример политического авантюризма. Хотя сам чиновник уверен, что «исполнил долг поляка». Впрочем, Wyborcza напоминает о связи Чарнека с кругами польских социал-демократов. Их идеология появилась еще во времена Второй речи посполитой. И она предусматривала полное отрицание украинской национальной идентичной. Зато социал-демократы всегда настаивали на полонизации украинцев, а также белорусов и литовцев в Польше. Не исключено, что антиукраинские выпады Чарнека связаны с этой идеологией.