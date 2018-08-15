Действия России в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину - Госдеп

США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.

Российская Федерация своими действиями в Азовском море пытается дестабилизировать Украину.

Об этом заявили в Государственном департаменте США, пишет Голос Америки.

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"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток России дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", - сообщили в Госдепе США.

Напомним, командование Военно-морских сил ВСУ сообщило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью и обнародовало стратегию развития украинского флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять РФ.